В Минске прокомментировали слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу из-за Путина

МИД Белоруссии призвал не заниматься спекуляциями в связи с отказом белорусского лидера Александра Лукашенко участвовать в церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая пройдет в Польше 1 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

В министерстве также выразили признательность президенту Польши Анджею Дуде за приглашение Лукашенко на церемонию, но страну будет представлять посол в Польше, напомнил Глаз. «Тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход», — сказал он.

Пресс-секретарь обратил внимание, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы Советского Союза, напомнив, что освобождение Центральной и Восточной Европы, а также разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря усилиям многонациональной Красной армии. Глаз подчеркнул, что разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. «При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — заметил он.

27 августа польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Лукашенко отказался ехать на церемонию в Польшу, поскольку на мероприятие не был приглашен президент России Владимир Путин. Издание утверждало, что именно по этой причине власти Белоруссии не направили на празднование высокопоставленного политика.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин в середине июля отмечал, что Варшава не пригласила Путина на церемонию, поскольку неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда в Польшу вторглись войска нацистской Германии. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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