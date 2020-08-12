Российскую вакцину от коронавируса оценили за рубежом

Посольство России в Бразилии 12 августа сообщило, что второй бразильский штат заинтересовался российской вакциной от коронавируса. В стране готовы проводить ее испытания и даже производить препарат.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что хочет проверить данные об испытаниях препарата, который получит название «Спутник V». Она планирует убедиться, что исследование проводилось в соответствии с установленными процедурами. Это нужно, чтобы оценить безопасность и эффективность лекарства. Организация также отметила, что приветствует «все достижения в области исследований и разработок» препаратов от инфекции и поддерживает контакты с российскими учеными.

США усомнились в безопасности препарата

Данные о регистрации в России первой вакцины от коронавируса заинтересовали множество стран и даже привели к росту основных фондовых индексов США. Это произошло вопреки скептицизму медиков и политиков относительно свойств препарата.

Своими сомнениями по поводу безопасности российской вакцины поделился главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, американцы также могли бы представить сразу несколько вариантов своего препарата уже на этой неделе, но пока полностью не уверены в их действенности и безопасности. Он заявил, что применение препарата, который еще полностью не прошел все необходимые испытания, может не только не возыметь должного эффекта, но и навредить большему числу людей.

Помощница президента США Келлиан Конуэй же заявила, что «Спутник V» отстает от американских разработок и прошел слишком мало испытаний. Она раскритиковала российские стандарты и заявила, что в США они гораздо жестче. «У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они [в России], судя по всему, даже не дошли до этого», — высказалась Конуэй.

В то же время после российской новости в США стали активнее говорить о своих наработках в этой сфере. Президент Дональд Трамп даже пообещал быстро произвести около 600 миллионов доз американских вакцин в случае получения одобрения со стороны специалистов. При этом некоторые медики опасаются влияния главы государства: они считают, что ради выборов Трамп может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет хуже.

Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап. Огромные надежды подает каждая из них Дональд Трамп

Скептичное отношение выразил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он считает, что главная проблема в российской вакцине — недостаток информации, поскольку действия российских властей в сфере разработки лекарства недостаточно прозрачны. По мнению Шпана, важнее, чтобы препарат был «безопасным, а не первым из выпущенных», и даже во время пандемии нужно тщательно проверять вакцину, прежде чем отправлять ее на производство.

Аналогичной позиции придерживаются и в ряде других стран. В частности, в Швеции сочли преждевременным говорить об успехе «Спутника V».

Российскую вакцину готовы тестировать на себе президенты

О важности появления надежной вакцины заявлял президент Сербии Александр Вучич. По его словам, он «счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября». Глава государства указал, что препарат необходим для спасения экономики страны, но в то же время специалисты должны подтвердить, что он безопасен и надежен.

Я первым приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая Александр Вучич

До этого президент Филиппин Родриго Дутерте во время обращения к нации заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Он отметил, что препарат принесет пользу для человечества, а он сам хочет показать, что полностью доверяет российским разработкам. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил Дутерте.

Сообщалось также, что власти Бахрейна захотели закупить дозы вакцины от коронавируса у России. Планируется, что в ближайшее время Манама и Москва подпишут договор о поставках вакцины.

В России скептицизм других стран связывают с политикой

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире CNN заявил, что российский подход к разработке вакцины от коронавируса со временем докажет свою эффективность. «Если через шесть месяцев будет продемонстрировано, что препарат успешен, появится много вопросов о том, почему некоторые другие страны отчасти слепо отвергли его», — сказал он.

Дмитриев считает, что нынешнее негативное отношение к «Спутнику V» может быть связано с политической обстановкой в мире.

Если бы Россия представила воду на рынке США, то, вероятно, последовали бы заявления, что она небезопасна, что в ней водка или что рецепт украден Кирилл Дмитриев

Он пояснил, что вакцину начнут применять постепенно и с осторожностью.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, объяснил зарубежную критику страхом конкуренции. По его словам, она безосновательна.

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О ее производстве уже удалось договориться с пятью странами. Сообщалось, что совокупные мощности позволят произвести полмиллиарда доз за год. При этом РФПИ уже получил заявки на миллиард доз будущей вакцины от 20 государств.