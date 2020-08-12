Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса

Российский подход к разработке вакцины от коронавируса со временем докажет свою эффективность. Об этом в эфире CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Если через шесть месяцев будет продемонстрировано, что препарат успешен, появится много вопросов о том, почему некоторые другие страны отчасти слепо отвергли его», — сказал он. Дмитриев предположил, что это может быть связано с политической, но не научной обстановкой в мире, отметив, что «если бы Россия представила воду на рынке США, то, вероятно, последовали бы заявления, что она небезопасна, что в ней водка или что рецепт украден».

Он пояснил, что в России «не собираются завтра же вводить вакцину десяти миллионам человек, а начнут применять постепенно и с осторожностью». Однако он сообщил, что уже привился сам, также препарат ввели его жене и родителям.

Ранее 12 августа главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился по поводу безопасности российской вакцины от коронавируса. По его словам, США также могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины уже на этой неделе, но пока полностью не уверены в их действенности и безопасности. Он заявил, что применение препарата, который еще полностью не прошел все необходимые испытания, может не только не возыметь должного эффекта, но и навредить большему числу людей.

11 августа стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом объявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей подобный препарат.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет.