Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, высказался о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса. В Telegram-канале он написал, что серьезных проблем для организма при вакцинации быть не должно.

«Каких-то драматических побочных явлений быть не должно», — подчеркнул он. Мясников пояснил, что вакцина подразумевает ввод в организм ослабленного вируса. Он подчеркнул, что многолетняя практика вакцинирования показала ничтожно малый шанс серьезных побочных явлений от их применения.

По словам специалиста, многие страны ведут разработку вакцины и «это не гонка престижа». Он считает заявление о регистрации вакцины отражением того факта, что «соответствующие институты [в России] сохранили свои лидирующие позиции еще со времен СССР».

«Критика, что мы пренебрегли вопросами безопасности, беспочвенна. В рамках существующих по всему миру ускоренных стандартов испытания новой вакцины, мы соблюли все!» — заверил Мясников.

Доктор также заявил, что «если бы мы не создали эту вакцину», то это вскоре сделали бы другие страны, а России пришлось бы закупать ее за рубежом. Мясников выразил мнение, что такая скорая регистрация вакцины заслуживает уважения.

Утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года.

По словам российского лидера, прохождение вакцинации будет осуществляться на добровольной основе. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.