Доктор Мясников сделал прогноз о второй волне коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, сделал прогноз относительно второй волны пандемии коронавируса. Врач опубликовал его в своем Telegram-канале.

По мнению Мясникова, «инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу». Поэтому, уверен врач, никакой второй или третьей волны пандемии нет и не будет. «Это не вторая волна, это все еще первая», — привел он расхожее утверждение.

Доктор уточнил, что в тех местах, где «коронавирус отпылал особенно интенсивно» (например, в Москве или Нью-Йорке), сильных вспышек больше не будет. Однако регионы, которых пандемия не коснулась, должны быть готовы к росту числа зараженных. Мясников пояснил, что «коронавирус так или иначе утвердится на планете и выродится (как и его предшественники) в банальные ОРЗ».

При этом, по словам врача, вторая волна коронавируса поднимается в СМИ: он обратил внимание на множество публикаций о росте количества заразившихся и на «тревожные заявления ВОЗ». Мясников отметил, что в действительности люди боятся не второй волны коронавируса, а повторных карантинных мероприятий, и призвал подписчиков бережнее относиться друг к другу.

Ранее Мясников назвал шесть правил для избежания тяжелого течения коронавируса. Он посоветовал россиянам заниматься спортом и закаляться, а также бросить курить и похудеть. Кроме того, специалист порекомендовал стремиться к здоровому низкокалорийному питанию и контролировать артериальное давление.