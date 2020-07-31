Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал шесть правил для избежания тяжелого течения коронавируса в своем Telegram-канале.

Он посоветовал россиянам заниматься спортом и закаляться, а также бросить курить и похудеть. Кроме того, специалист порекомендовал стремиться к здоровому низкокалорийному питанию, контролировать артериальное давление. Также Мясников отметил, что следует привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат.

Врач добавил, что соблюдение этих правил также способствуют предотвращению развития рака и болезней сердца.

Ранее Мясников раскрыл четыре главных показателя здоровья человека. Прежде всего специалист отметил, что нужно контролировать артериальное давление. Затем смотреть за уровнем холестерина в крови и также следить за показателями сахара. Помимо этого, он рассказал, что не стоит игнорировать изменения в объемах талии. По словам доктора, все это — «смертельный квартет» показателей, благодаря которым человек может понять, что имеет склонность к онкологическим, сердечным и остальным распространенным заболеваниям.