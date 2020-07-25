Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем

Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем. Мясников назвал таких людей преступниками и сравнил их с пьяными водителями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач привел статистику ДТП во Франции. «Основные причины аварий со смертельным исходом: 20 процентов — алкоголь, 20 процентов — мобильные телефоны, 20 процентов — засыпание за рулем, 17 процентов — превышение скорости. Во Франции законы по отношению к мобильнику за рулем просто драконовские: зафиксировали камеры — лишение прав. Что же делается у нас?! Потому что пока ты на две секунды взглянул на экран, твоя машина проехала 50 метров», — возмутился Мясников.

«Пешеходы не лучше: переходят дорогу с наушниками, капюшон, вперились в мобильники и идут, думая, что они из титана и бессмертны. Только за рулем другой чудик — потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне. Только он — это полторы тонны металла!» — написал доктор.

Он предложил штрафовать таких водителей на 10 тысяч рублей после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав. «Или тогда и за пьянство за рулем сделайте штраф в 500 рублей, и все: как мы видим по трагическим последствиям, что пьяный за рулем, что водитель с мобильником — одинаковы!» — подытожил врач.