Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы

Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы. Такой совет он опубликовал в Telegram-канале.

«Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую! Часто помогает даже тем, кто не любит сладкое!» — написал специалист.

Ранее действенным способом борьбы с бессонницей поделился другой российский теле-врач, Евгений Комаровский. По словам медика, он получил множество писем от аудитории, которая писала об усыпляющим эффекте голоса доктора. «Я со своей многолетней бессонницей (мне 56) нашла лечение: это ваш голос, господин Комаровский», — написала ему одна из зрительниц.