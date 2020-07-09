Доктор Мясников назвал самые опасные для человека растения

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, заявил, что на территории России существуют растения, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека. В эфире передачи «О самом главном» он назвал самые опасные из них.

Вместе с кандидатом биологических наук Екатериной Барановой врач рассказал о вреде ландышей, а именно — его ягод. Также часто люди путают листья этого цветка с черемшой. По словам специалиста, употребление и ягод и листьев опасно для здоровья. Также нередко путают дикую морковь с растениями вех или болиголов, которые содержат ядовитые вещества.

Баранова также показала Мясникову аконит и дельфиниум, которые легко перепутать со съедобными растениями, но на деле они смертельно опасны. В группе риска: дети и люди с проблемами со здоровьем. Специалисты также показали паслен — растение, плоды которого похожи на томаты. «Это ядовитое растение», — подчеркнула Баранова.

Врачи призвали не есть кожуру авокадо, так как ее употребление может вызвать отравление и внутреннее кровотечение. Также людей попросили внимательнее выбирать листья щавеля. По словам специалистов, крупные листья могут привести к образованию камней в почках.

Ранее Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни. Он в том числе рассказал о влиянии красного мяса на здоровье и о важности физических нагрузок.

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