Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников, рассказал россиянам об опасности грибов, которые впитывают в себя вредные вещества из почвы. Сообщение об этом он опубликовал в своем Instagram.

По словам доктора Мясникова, грибы «считают лесным мясом и верят в их полезность зря». Он рассказал, что в грибах совсем мало белков — 3 процента. Кроме того, они плохо усваиваются из-за высокого содержания в грибах хитина, который не переваривается, пишет Мясников.

Доктор добавил, что витамины погибают при термической обработке грибов, которые не принято есть сырыми, но все вредные вещества из почвы, в том числе соли тяжелых металлов, остаются. По этой причине грибы выращивают искусственно, чтобы контролировать состав почвы и воды.

Ранее Мясников рассказал, как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. По его словам, к нему на прием пришел мужчина, перенесший операцию на сердце, также у него был диабет и проблемы с щитовидной железой. Он пожаловался, что не может глотать холодную еду и привел в пример мороженое. Врач предположил, что у пациента онкологическое заболевание, но раковой опухоли не обнаружили. Тогда Мясников вспомнил рассказ о реакции на мороженое и задумался о холодовой агглютининовой болезни. Он выяснил, что пациент сильно краснеет на морозе. Ему поставили правильный диагноз и прописали препарат, а также рекомендовали реже находиться на холоде.

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