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Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

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Кадр: О самом главном / YouTube

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал о влиянии красного мяса на здоровье и о важности физических нагрузок. Выпуск опубликован на YouTube.

«На протяжении десятилетий мы говорили, что красное мясо вредно, что те животные жиры, которые оно содержит, провоцируют повышение холестерина, провоцируют атеросклероз, увеличивают риски инфарктов и инсультов», — сказал доктор. Он добавил, что в это же время выходили работы, в которых утверждалось, что содержащиеся в красном мясе моножиры «не очень-то и вредны».

Мясников отметил, что недавно все исследования на эту тему подверглись ревизии, а в ноябре 2019 года вышла работа, «в которой утверждается, что в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно».

По словам доктора, употребление этого продукта — это по-прежнему фактор риска для онкологии кишечника, однако «в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно». Мясников подчеркнул, что этот продукт — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется есть, но не чаще трех раз в неделю. «Я всегда говорил, три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно», — уточнил врач.

Кроме того, доктор обратил внимание зрителей на стереотип о том, что каждый день нужно обязательно проходить десять тысяч шагов. «На самом деле это же чисто условно, это примерный объем физической нагрузки. Не нравится ходить — плавайте. Не нравится плавать — бегайте. Двигайтесь. Главное — двигайтесь», — призвал Мясников.

Врач обратил внимание зрителей на то, что физическая неактивность является фактором риска не только для сердечных заболеваний, но и для онкологии: «Помните, десять процентов всей онкологии от того, что мы не двигаемся».

Он порекомендовал зрителям двигаться и правильно питаться с упором на овощи, фрукты и рыбу. «И еще. Хотите колбаски — сварите кусок говядины и ешьте. Потому что в колбасе есть все: сахар, жир, транжиры, соя. Чего там нет? Мяса», — посоветовал Мясников.

Ранее Мясников рассказал россиянам об опасности грибов, которые впитывают в себя вредные вещества из почвы. По его словам, в полезность грибов верят напрасно. Врач отметил, что в них совсем мало белков — 3 процента. Кроме того, они плохо усваиваются из-за высокого содержания в грибах хитина, который не переваривается.

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