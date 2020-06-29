Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, заявил, что россиянам стоит следить за мочой во время жары. В эфире передачи «О самом главном» он пояснил, что следование этому совету поможет определить, обезвожен ли организм.

«Надо следить за мочой: она должна быть светлой. Если моча становится интенсивно желтой, темной, уменьшается в количестве, значит, вы обезвожены», — отметил Мясников. Доктор рассказал, что в национальных парках Австралии внутри туалетов есть специальная шкала с цветами мочи.

По словам врача, мочегонные средства при этом принимать во время жаркой погоды не стоит. Он также посоветовал в жару следовать чувству жажды, а не голода. «Должен быть доступ к несладкой воде», — подчеркнул специалист. Продукты в жару Мясников призвал хранить в холодильнике. Есть он посоветовал в первую очередь фрукты и овощи, а не мясо.

Ранее Мясников призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам. Врач отметил, что людям, страдающим от высокого кровяного давления, можно оставить лишь одно подобное послабление.

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