Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Мясникова, поясница — это обычно наиболее травмируемое место. Он объяснил, что боль в спине возникает, когда после неловкого движения межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Врач подчеркнул, что грыжа является основной причиной возникновения боли: «Боль в спине — вы побежите на МРТ, сто процентов увидите грыжу. А что тогда болит, если не грыжа?»

«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда», — отметил доктор. По его мнению, операция не принесет «более точное выздоровление», чем систематические занятия физкультурой.

Врач также отметил, что хирургическое вмешательство не всегда проходит без осложнений: «Бывает, что после этого люди и ходить не очень могут». Избавиться от боли в спине при грыже может помочь лечебная гимнастика или физиопроцедуры, утверждается в передаче.

Ранее Мясников развеял миф о вреде кофе. По словам врача, употребление этого напитка снижает риск онкологии печени и цирроза, а также помогает при аритмии. Доктор также обратил внимание зрителей на то, что кофе улучшает память, помогает бороться с запорами и стимулирует укрепление костей.