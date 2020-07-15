Главврач московской больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, усомнился в наличии логики в борьбе с коронавирусом. В Instagram он сравнил миллионы тестирований на COVID-19 с ловлей комаров рыболовной сетью и написал, что люди боятся «второй волны» из-за «гиперактивности принимаемых мер».

«Как только стало понятно, что новый коронавирус уже и не новый, а пришел, чтобы остаться, пройдя через большинство из нас, мне кажется очевидным, что тактика борьбы с ним должна меняться», — написал Мясников. Врач обратил внимание на то, что новую инфекцию «не сдержать никакими мерами», однако это и не нужно, так как главное — чтобы люди не болели тяжело и не умирали.

По словам доктора, медикам четко известно, кто находится в группе риска, поэтому работать необходимо именно с ними и «совершенно не нужно ставить весь мир на колени». Он добавил, что со временем агрессивность и опасность вируса снизится и он «займет свое рядовое место среди других, давно известных коронавирусов».

«В этой ситуации я не понимаю, к чему эти миллионы и миллионы тестов?» — задался вопросом Мясников. По его мнению, инфицированных «на порядки больше», чем протестированных. При этом попытки предотвратить контакты с ними — это «как комаров рыболовной сетью ловить».

Врач также обратил внимание на то, что результаты теста на коронавирус могут быть ложноотрицательными, а тесты на наличие антител — ложноположительными. «Вы думаете, почему люди так беспокоятся про "вторую волну"? Болезни боятся? Нет, боятся гиперактивности принимаемых мер», — резюмировал Мясников.

Ранее Мясников рассказал, как попал в Сочи и ужаснулся созданным для отдыхающих условиям. Врач назвал идиотизмом некоторые из принятых мер и добавил, что они подрывают веру россиян в адекватность действий властей в борьбе с распространением коронавируса.

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