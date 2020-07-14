Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом действия властей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал, что попал в Сочи и ужаснулся созданным для отдыхающих условиям. В Telegram-канале он назвал идиотскими ограничения, введенные на курортах с целью избежать заражения коронавирусом.

«Был на выходные в Сочи. Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел», — отметил он. Мясников возмутился, что бассейн при гостинице был закрыт из-за веденных властями ограничений, а на пляжах находилось огромное количество людей. «Как это называется? Правильно — идиотизм!» — написал врач.

По его словам, подобные условия для отдыхающих он видел повсеместно. Доктор уверен, что эти действия подрывают веру россиян в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением коронавируса. «У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!» — обратился Мясников.

В середине июля отдыхающие в Сочи сняли на видео «забитые до отказа» пляжи. На записи видно, как туристы и местные жители загорают практически вплотную друг к другу, все лежаки на пляже были заняты.

Ранее Мясников заявил, что испытывает раздражение от «железного занавеса» в России, а именно закрытия границ, из-за коронавируса. Специалист отметил, что текущие решения по открытию российских границ не обусловлены ситуацией с новой инфекцией. Он подчеркнул, что с людьми так нельзя поступать.

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