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14:54, 8 июля 2026Мир

Премьер Дании ответила на новые заявления Трампа о Гренландии

Фредериксен: Гренландия не продается
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Emrah Gurel / AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь подчеркнула, что Гренландия не может быть предметом продажи на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа. Ее слова передает Euronews.

«Вчера я выслушала президента США, и, к сожалению, я думаю, что позиция США по этому вопросу предельно ясна. Наша позиция так же ясна, как и всегда: Гренландия, конечно же, не продается», — сказала она.

Фредериксен добавила, что Дания и Гренландия ожидают от своих союзников уважения к будущему острова.

Ранее Трамп снова заявил о своих притязаниях на Гренландию. Он отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова».

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