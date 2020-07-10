Доктор Мясников заявил о раздражении от «железного занавеса» из-за коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, заявил, что испытывает раздражение от «железного занавеса» в России, а именно закрытия границ, из-за коронавируса. О своем отношении к поэтапному открытию рейсов за рубеж он высказался в комментарии «Царьграду».

«У людей законное раздражение. В частности, у меня. Чувствуешь себя идиотом», — отметил. По мнению врача, текущие решения по открытию границ не обусловлены ситуацией с коронавирусом.

Он пояснил, что побывал в Новосибирске, где говорят о вспышке инфекции, но не может вылететь за рубеж в те страны, где почти нет заболевших. «Почему нельзя лететь куда-то, где меня принимают, на те же Мальдивы? Условно. Где коронавируса практически нет. Должна быть логика», — подчеркнул Мясников.

Специалист призвал власти России определить и сообщить дату открытия границ и начала вылета зарубежных рейсов, пусть она будет и не скорой. По его мнению, так россияне смогут заранее планировать свои поездки. «Мы все устали. Мы все устали от карантина, от экономических санкций, от железного занавеса. С людьми так нельзя», — заключил врач.

В июне Мясников сообщил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним. Специалист раскрыл 14 главных фактов о заболевании и приготовился к новым «сюрпризам» от вируса.

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