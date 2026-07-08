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14:55, 8 июля 2026Авто

Российский производитель объявил цену нового внедорожника Esteo

В России объявлен прием заказов на премиальный Esteo V27 за 5,75 миллиона рублей
Марина Аверкина

Фото: Esteo

Бренд Esteo объявил о старте приема заказов на новый премиальный внедорожник V27 с последовательной гибридной системой. Как стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру», производитель установил рекомендованную розничную цену в размере 5 750 000 рублей.

Длина внедорожника составляет 5045 миллиметров, ширина — 1976 миллиметров, высота — 1894 миллиметра. Колесная база — 2900 миллиметров, дорожный просвет — 220 миллиметров.

В движение машину приводит установка Golden REEV, которая состоит из двух электромоторов с суммарной отдачей 456 лошадиных сил и полуторалитрового бензинового турбомотора-генератора. Коэффициент полезного действия этого двигателя достигает 45,79 процента, а энергоэффективность генераторной установки равна 3,71 киловатт-часа на литр топлива. Общий запас хода с учетом полностью заправленного бака и заряженной батареи превышает 800 километров. Разгон до 100 километров в час — 5,9 секунды.

Модель адаптировали к российскому климату и дорожному покрытию. Интеллектуальный комплекс терморегулирования батареи сохраняет ее оптимальный режим при минусовых температурах, гарантируя стабильную работу гибридной установки, полную мощность и динамику в самые суровые холода.

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Интеллектуальный полный привод i-AWD быстро реагирует на изменение условий и гибко распределяет тягу между колесами. Крутящий момент силовой установки составляет 505 ньютон-метров.

Панорамная крыша со специальным стеклом задерживает до 99,9 процента ультрафиолетовых лучей, а ночью создает эффект «звездного неба». Если сложить спинки второго ряда сидений, объем багажного отделения увеличивается до 1800 литров.

В список оснащения вошли сиденья с вентиляцией и подогревом, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации воздуха. Работу мультимедийного комплекса обеспечивают производительный процессор Snapdragon 8155 и графическая платформа Unreal Engine 3.

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