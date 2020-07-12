Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео

Отдыхающие в Сочи сняли на видео «забитые до отказа» пляжи. Кадры, размещенные в социальных сетях, опубликовала «Живая Кубань».

На записи видно, как туристы и местные жители загорают в Имеретинской низменности без соблюдения дистанцирования — практически вплотную друг к другу, заняв все лежаки на пляже.

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«В принципе, никого нет. Интересно, где мы будем лежать?», — иронизирует автор видео.

Как отмечает издание, с началом туристического сезона на Кубани выросло количество заболевших коронавирусом — за последние сутки им заразились 67 человек, двое умерли. Общее количество инфицированных в регионе составляет 6721 человек.

Ранее СМИ сообщали, что тысячи туристов, приехавших в Сочи, перестали соблюдать запреты властей, направленные на борьбу с распространением вируса. Как рассказали журналистам местные жители, приезжие «идут нескончаемым потоком», при этом практически ни на ком из них нет масок, и «никто за этим не следит».

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