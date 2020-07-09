Забитые под завязку пляжи в Сочи сняли на камеру

Забитые туристами пляжи в Адлерском районе Сочи сняли на камеру. Кадры с побережья, заполненного отдыхающими, опубликованы в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
«Пляжи в районе Имеретинской низменности забиты под завязку. Такого мы еще не видели», — говорится в подписи к снимкам.
В комментариях к посту жители Сочи отметили, что во время пандемии оказались заполнены пляжи не только в районе Имеретинки, но и по всему городу, в том числе, в центре. «Вот что бывает, когда границы закрыты, ни Мальдив, ни Испании», — прокомментировали они.
Некоторые при этом выразили опасения, что толпы отдыхающих на побережье создадут риск распространения коронавируса. «Ждем вторую волну, снова будем дома сидеть», — написали сочинцы.
Ранее в сети появились фотографии переполненного зала в сочинском аэропорту. Как отметил автор снимка, практически ни на ком из туристов не было масок, и никто из них не заботился о соблюдении социальной дистанции.