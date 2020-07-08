Россияне назвали самое безопасное направление для путешествий

Россияне назвали самым безопасным местом для путешествий во время пандемии коронавируса собственные дачи. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Больше половины опрошенных (53 процента) признались, что считают дачу самым надежным направлением в сложившейся ситуации. В то же время 13 процентов респондентов рассказали, что, по их мнению, нужно избегать регионов, где есть пляжный отдых, и отправиться, например, в Карелию или на Алтай.

Девять процентов туристов уверены, что планировать поездку нужно в Крым или Сочи, а еще девять процентов советовали бы во избежание заражения ехать на российские острова.

Восемь процентов опрошенных не видят угрозы и в поездках в Европу, шесть процентов отдали бы предпочтение лечебно-санаторному отдыху в России, а два процента — путевкам в страны СНГ.

Ранее в июне самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам, поскольку за все время распространения инфекции в стране было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти. Как считают журналисты, достижению таких результатов способствовали оперативное реагирование властей и жесткие меры по сдерживанию коронавируса.

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