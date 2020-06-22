Названы самые безопасные направления для путешествий в 2020 году

Самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам. Полный рейтинг мест, которые успешно справились с пандемией коронавируса и могут быть рекомендованы к посещению, публикует издание Independent.

Так, по данным журналистов, за все время распространения инфекции во Вьетнаме было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти. Как считают авторы материала, достижению таких результатов способствовали оперативное реагирование властей и жесткие меры по сдерживанию коронавируса.

На втором месте среди безопасных государств оказалась Греция, поскольку, считают авторы публикации, ей также удалось быстро остановить распространение инфекции. «Спустя всего один день после того, как первый случай заболевания был диагностирован в Салониках, правительство отменило ежегодный карнавал. За этим последовало закрытие школ, баров, кафе и музеев, а также введение обязательного социального дистанцирования», — говорится в материале.

Материалы по теме Ухань, который победил Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?

Также в рейтинг попал Гонконг, власти которого ввели правило ношения респираторных масок и ограничили поездки в Китай, и Исландия, где население активно тестировали на наличие коронавируса.

Вдобавок редакторы Independent причислили к рекомендуемым для посещения местам Новую Зеландию и островное государство Тринидад и Тобаго.

Ранее в июне всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом. Соответствующая информация опубликована на сайте организации. В заявлении совета отмечается, самыми безопасными для путешествий являются Португалия, Турция и Саудовская Аравия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!