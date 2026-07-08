В России предложили ввести карту с деньгами для молодоженов

Депутат Миронов предложил ввести бонусную карту для молодоженов с 25 тысячами рублей

В России предложили ввести федеральную бонусную карту «АИСТ» для молодоженов. Соответствующее обращение министру экономического развития Максиму Решетникову направила партия «Справедливая Россия» (СР). Детали стали известны «Ленте.ру».

По словам руководителя думской фракции СР Сергея Миронова, предполагается, что после регистрации брака молодая семья будет получать на карту 25 тысяч рублей.

«Демографическая ситуация требует срочных решений. За первый квартал 2025 года в России родились 288,8 тысячи детей — на 11,5 процента меньше, чем годом ранее. При сохранении такой динамики страна может столкнуться с минимальным уровнем рождаемости за всю новейшую историю», — заявил Миронов.

Политик отметил, что новая мера станет первым реальным шагом поддержки семьи, а не очередной декларацией о важности демографии.

Безусловно, основа семьи — это любовь. Но сегодня молодые люди боятся не семейной жизни, а ценников. На фоне высокой инфляции каждая покупка бьет по бюджету. В таких условиях говорить о росте рождаемости бессмысленно Сергей Миронов депутат Госдумы

Миронов подчеркнул, что карта «АИСТ» станет рабочим механизмом: деньги можно будет потратить на самые нужные покупки в первые месяцы брака.

«Это простой, справедливый и понятный сигнал: государство рядом с теми, кто только начинает строить свою семью», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», в котором поздравил молодоженов с рождением их семей. Глава государства назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью.

