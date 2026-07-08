Самолет с пятью пассажирами на борту бесследно исчез над Аравийским морем

Bild: Самолет K2 Airways с 5 пассажирами на борту исчез с радаров над Аравийским морем

Самолет авиакомпании K2 Airways с пятью пассажирами на борту бесследно исчез над Аравийским морем. Об этом стало известно Bild.

По данным администрации аэропорта Пакистана, Boeing 737 — грузовой. Вечером 7 июля он следовал из Шарджи, ОАЭ, в Карачи. У берегов портового города члены экипажа сообщили о проблемах с навигационной системой, затем Boeing резко потерял высоту и исчез с радаров.

На данный момент точная причина исчезновения воздушного судна неизвестна. Однако радиолокационная станция «Flightradar24» показала, что, прежде чем связь оборвалась, самолет начал терять более шести километров высоты в минуту. Поисково-спасательные операции ведутся в Аравийском море с участием военных кораблей.

Уточняется, что этот Boeing 737 с 1999 года использовался как пассажирский российской авиакомпанией, а пять лет спустя — компанией Garuda Indonesia. В 2012 году самолет переоборудовали в грузовой, он начал эксплуатироваться компаниями TNT Airways и ASL Airlines. В 2024 году воздушное судно приобрел авиаперевозчик K2 Airways.

Ранее летевший в Италию самолет потерпел крушение в море. Инцидент произошел 26 июня рядом с островом Кардиган, к северо-западу от мыса Семакс-Хед.