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Силовые структуры
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14:52, 8 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба девяти тонн кокаина с грузового судна под управлением российского экипажа

Кокаин весом 9 тонн, в контрабанде которого обвинили Зубареву из Белгорода, сожгли
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Белгородском районном суде прокурор раскрыл судьбу девяти тонн кокаина, в контрабанде которого обвиняют местную жительницу Оксану Зубареву. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании представляющий государственное обвинение прокурор сообщил, что 2 февраля 2019 года весь кокаин сожгли спустя три дня после задержания группы, управлявшей грузовым судном Eser. Наркотик был уничтожены на территории иностранного государства.

Ранее Зубарева попросила суд отправить ее в зону проведения специальной военной операции (СВО). Свою просьбу она мотивировала желанием защитить Родину и помочь армии России. По ее словам, она принесет куда больше пользы на СВО, чем в колонии.

По версии следствия, в 2018 году Зубарева с подданным Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наняли в России экипаж грузового судна Eser, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко. Во время рейда Зубарева по указанию сообщников из международной организованной группы приказала в открытом море сменить курс и прибыть к острову Ла-Тортуга в Венесуэле, взяв там на борт почти девять тонн кокаина.

Судно с наркотиками по независящим от экипажа обстоятельствам вынуждено было зайти в порт Кабо-Верде, где в январе 2019 года местная полиция задержала членов экипажа. Их приговорили к длительным срокам. Моряки сознались, что взяли кокаин на борт из-за угроз нанимателей.

В марте 2020 они вернулись в Мурманскую область.

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