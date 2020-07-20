Доктор Мясников рассказал о разработке нового лекарства от коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал, что существует новый класс лекарств, способный стать средством для профилактики от заражения коронавирусом. В Telegram-канале он сообщил о разработке препарата, который можно будет использовать до появления вакцины.

По его словам, ключ к защите организма от нового вируса — моноклональные антитела. «Это то, что может служить профилактикой COVID-19 у групп с факторами риска до получения надежной и безопасной вакцины», — подчеркнул специалист.

Врач уточнил, что такие работы уже ведутся в настоящее время и они «весьма многообещающие». Мясников добавил, что благодаря этим антителам у специалистов имеется «очень мощное и крайне специфичное оружие против конкретного вируса». Медик сообщил, что эти препараты легко отличить по названию — все заканчиваются на -маб.

По словам главврача, подобные лекарства очень дорогие, но очень эффективные. Он также подчеркнул, что эти препараты необходимо применять только людям в группах риска с целью предотвратить тяжелое течение болезни. Мясников уточнил, что специальных лекарств именно против коронавируса пока нет.

Ранее Мясников выступил с критикой мер по борьбе с коронавирусом. Он сравнил миллионы тестирований на новую инфекцию с ловлей комаров рыболовной сетью. Врач уверен, что люди боятся «второй волны» из-за «гиперактивности принимаемых мер».