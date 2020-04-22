В сети обнаружили универсальный способ побороть бессонницу

В роликах врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского пользователи сети обнаружили универсальный способ побороть бессонницу. Доктор рассказал, что получил множество писем с благодарностью, так как его голос помогает им заснуть. Видео опубликовано на YouTube-канале специалиста.

Комаровский отметил, что огромное количество людей познакомилось с его роликами во время пандемии коронавируса. При этом многие обнаружили, что на них его голос оказывает усыпляющий эффект. «Я со своей многолетней бессонницей (мне 56) нашла лечение: это ваш голос, господин Комаровский», — написала ему одна из зрительниц.

Кроме того, некоторые родители заметили, что видео Комаровского о коронавирусе помогают их детям быстрее заснуть. «Моя дочь (8 лет) засыпает под ваши ответы на вопросы каждый день и не хочет слушать сказку», — сообщила доктору другая зрительница.

Сам врач рассказал, что, по словам его сотрудников, на них его голос оказывает прямо противоположный — пробуждающий эффект. Он добавил, что всерьез задумается о том, чтобы записать цикл сказок для детей.

Ранее Комаровский рассказал о том, как правильно дезинфицировать защитные маски, которые рекомендуется носить при выходе из дома в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, необходимости обрабатывать их специальным образом нет: достаточно промыть их мыльной водой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!