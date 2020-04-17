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Желающим уволиться из-за коронавируса врачам дали совет

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Кадр: Доктор Комаровский / YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в последнее время начал получать большое количество писем от медицинских работников из разных стран. Они спрашивают, как поступать в ситуации, когда работать с зараженными коронавирусом пациентами приходится без средств индивидуальной защиты. В ролике на YouTube Комаровский дал совет врачам, которых посещает желание уволиться.

«Как солдат на поле боя не может убежать, так врач не может оставить своих пациентов», — считает Комаровский. Однако разница между ними, по мнению доктора, заключается в том, что врач, работая без средств индивидуальной защиты, подвергает опасности не только себя, но и жизни своих близких.

Людям, желающим уволиться из-за подобных условий работы, он порекомендовал в первую очередь подумать о том, находятся ли они в группе риска. «Если вам за 60, если у вас ожирение, курение, гипертоническая болезнь, вы должны уходить», — заключил доктор. Он добавил, что спасатель всегда должен быть уверен в собственной безопасности: «Юридически и морально никому не станет легче, если вы будете умирать рядом с вашими пациентами».

Кроме того, он посоветовал им подумать о том, смогут ли они пережить вспышку коронавируса не возвращаясь домой. Комаровский также отметил, что врачам нужно учитывать, что медицина — это смысл жизни для многих. «Не надо предавать свои идеалы только потому, что ваш главный врач — негодяй. Просто потому, что он сидит, как мышь, и боится рот открыть, чтобы не получить втык от мэра, от губернатора», — заявил доктор.

Ранее Комаровский объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже после контактов с заболевшими. Он рассказал, что такая возможность обусловлена работой местного иммунитета.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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