Желающим уволиться из-за коронавируса врачам дали совет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в последнее время начал получать большое количество писем от медицинских работников из разных стран. Они спрашивают, как поступать в ситуации, когда работать с зараженными коронавирусом пациентами приходится без средств индивидуальной защиты. В ролике на YouTube Комаровский дал совет врачам, которых посещает желание уволиться.

«Как солдат на поле боя не может убежать, так врач не может оставить своих пациентов», — считает Комаровский. Однако разница между ними, по мнению доктора, заключается в том, что врач, работая без средств индивидуальной защиты, подвергает опасности не только себя, но и жизни своих близких.

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Людям, желающим уволиться из-за подобных условий работы, он порекомендовал в первую очередь подумать о том, находятся ли они в группе риска. «Если вам за 60, если у вас ожирение, курение, гипертоническая болезнь, вы должны уходить», — заключил доктор. Он добавил, что спасатель всегда должен быть уверен в собственной безопасности: «Юридически и морально никому не станет легче, если вы будете умирать рядом с вашими пациентами».

Кроме того, он посоветовал им подумать о том, смогут ли они пережить вспышку коронавируса не возвращаясь домой. Комаровский также отметил, что врачам нужно учитывать, что медицина — это смысл жизни для многих. «Не надо предавать свои идеалы только потому, что ваш главный врач — негодяй. Просто потому, что он сидит, как мышь, и боится рот открыть, чтобы не получить втык от мэра, от губернатора», — заявил доктор.

Ранее Комаровский объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже после контактов с заболевшими. Он рассказал, что такая возможность обусловлена работой местного иммунитета.

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