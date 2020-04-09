Врач развеял миф о масках

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности масок. В своем новом ролике на YouTube он также отметил, что от коронавируса не защитят и «черные противовирусные маски с угольными фильтрами».

«Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод», — заявил врач.

Ранее Комаровский опроверг несколько распространенных мифов о коронавирусе, которые многие воспринимают всерьез. Он рассказал, что ему регулярно пишут о том, что то или иное лекарство, трава или продукт помогают защититься от нового вируса. Врач возмутился многотысячными просмотрами дезинформирующих видео и опроверг непроверенную и ложную информацию.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в стране зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек.

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