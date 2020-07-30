Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал медицинские отличия у людей разного цвета кожи. Об этом он рассказал в эфире передачи «Полный контакт» на YouTube.

«Черные и белые отличаются в медицинском смысле. Мы знаем, что гипертонию лечат по-другому у черных, чем у белых», — отметил специалист. Он также добавил, что есть виды облысения, которые встречаются только у чернокожих женщин.

По словам Мясникова, недавно вышла медицинская статья, в которой говорится о разнице в функции почек. «Они работают под большей нагрузкой у них и быстрее изнашиваются. Разница в 20 процентов, это немало. Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она на самом деле под напряжением», — добавил врач.

Доктор призвал «соблюдать разум» в этом вопросе и не отказываться от упоминания цвета кожи в исследованиях, чтобы поддерживать здоровье всех людей, обеспечивать правильную диагностику и лечение.

Ранее Мясников назвал четыре главных показателя здоровья человека. Он посоветовал контролировать артериальное давление, смотреть за уровнем холестерина в крови и за показателями сахара. Также врач призвал не игнорировать изменения в объемах талии.