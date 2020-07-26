Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

По словам Мясников, ситуация усугубляется тем, что уровень образования «упал ниже критической отметки». Также он отметил, что школьники в учебных заведениях приобретают навык общения со сверстниками. «Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — заявил врач.

Мясников также отметил, что у родителей не будет возможности ходить на работу, так как им придется сидеть дома с детьми.

Также врач оценил риски очной формы обучения в школах. Он отметил, что дети практически не болеют COVID-19. Кроме того, от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, добавил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании. Его авторами выступили сенаторы во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым. Минпросвещения по документу получит полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — такие же полномочия в сфере высшего образования.

Принятие закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних заданий и других.