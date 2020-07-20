В России поддержали законопроект о дистанционном образовании

Правительство России поддержало законопроект о дистанционном образовании. Об этом говорится в отзыве комиссии кабмина по законопроектной деятельности, передает РИА Новости.

«Указанные изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий министерства просвещения (...) и министерства науки и высшего образования (...) в части установления порядка применения электронного обучения (...). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 мая. Его авторами выступили сенаторы во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым. Минпросвещения по документу получит полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — такие же полномочия в сфере высшего образования.

Принятие закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних заданий и других.