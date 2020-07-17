Жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии опровергли

Рособрнадзор опроверг жалобы россиян на слишком сложные задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии, передает ТАСС в пятницу, 17 июля.

«Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили, что обсуждать результаты ЕГЭ стоит после экзамена. Трудности с заданиями повышенной сложности там объяснили тем, что они рассчитаны на учащихся профильных классов.

Ранее стало известно, что россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог, отметил, что задания 2020 года рассчитаны на профессионалов, а не на выпускников. Создатель другой петиции также отметила, что задания были в три-четыре раза сложнее тех, что предлагались для проработки на сайтах по подготовке к экзамену. Многие дети, по ее словам, видели такие задания впервые.

16 июля сообщалось о красноярской учительнице химии Ольге Юмашевой, которая решила провести эксперимент и сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она также ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. «Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я, по логике вещей, что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.