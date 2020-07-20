Российские учителя и репетиторы оценили сложность заданий ЕГЭ по химии

Российские учителя, частные репетиторы и специалисты оценили оценили, насколько сложными были задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который выпускники сдали в минувший четверг, 16 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказала изданию выпускница из Владимира, у нее возникли сложности даже с первыми заданиями экзамена. Девушку охватил страх, а некоторые в классе заплакали. Учительница подтвердила, что ее ученики выходили с экзамена «в прострации и говорили, что труднейший тест».

Преподаватель химии Татьяна Рыбка считает, что проблема заданий экзамена — в формулировках, из-за которых они усложнились. Чтобы их решить, по ее оценке, необходимо «в три раза больше времени», отведенного на экзамен. Это заставило многих выпускников нервничать уже в начале тестирования.

Репетитор из Санкт-Петербурга Семен Васин увидел в заданиях «вызов и провокацию». Тем не менее, считает он, решить их на базе школьной программы можно, но его ученикам отведенного времени оказалось недостаточно.

Такого же мнения придерживается и преподаватель онлайн-курсов по химии, доктор наук Сергей Широкопояс. Однако он заметил, что среди заданий были «бестолково усложненные логическими нагромождениями». Специалист предположил, что их так сформулировали, чтобы «взять на испуг» выпускников, поскольку не запаниковавшим ребятам удалось их выполнить. При этом Широкопояс обратил внимание на несоответствие некоторых заданий с материалами для подготовки к экзамену, несмотря на то, что за пределы школьной программы они не выходили.

Россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Однако Рособрнадзор опроверг эти жалобы, отметив, что задания не выходят за рамки школьной программы.

16 июля сообщалось об учительнице химии Ольге Юмашевой из Красноярска, которая ради эксперимента сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она также ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. «Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я, по логике вещей, что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.