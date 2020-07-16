Более 42 тысяч выпускников Москвы сдали ЕГЭ по обществознанию и химии

В Москве в рамках проведения основного периода ЕГЭ 16 июля прошли экзамены по обществознанию и химии. Обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников, его сдавали 33 тысячи человек, химию — 9 тысяч человек. Экзамены прошли в штатном режиме, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего на участие в ЕГЭ 16 июля зарегистрировались около 42 тысяч человек. В этом году его сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

«Обществознание уже несколько лет подряд становится одним из самых популярных и востребованных предметов по выбору среди московских выпускников. Сегодня его сдавали 33 тысячи выпускников. Это самый популярный предмет после русского языка и профильной математики. Стабильно высокий интерес также наблюдается и к экзаменам по естественно-научным предметам. Химию сдали более 9 тысяч человек. Все экзамены прошли в штатном режиме», — рассказала вице-мэр.

Для проведения ЕГЭ было организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Экзамен по обществознанию длится 3 часа 55 минут, по химии — 3 часа 30 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) не позднее 30 июля 2020 года.

Участники получат детальную информацию о своих баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образы своих бланков.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующие экзамены состоятся 20 июля. В этот день выпускники будут сдавать биологию и письменную часть иностранных языков.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч — это выпускники текущего года, более 13 тысяч — выпускники прошлых лет и около 2 тысяч — обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Все 30 тысяч работников, задействованных в проведении ЕГЭ, в обязательном порядке сдали тесты на коронавирус. Ни один сотрудник, у которого была бы выявлена такая инфекция, не допущен к приему экзамена.

Вся информация о проведении ЕГЭ в столице размещена на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11».

Ответы на актуальные вопросы по проведению ЕГЭ и решение проблемных ситуаций рассматриваются в регулярной рубрике #ASK_ЕГЭ в социальных сетях Московского центра качества образования. Рубрика полезна участникам экзаменов и их родителям. Все вопросы можно также задать в индивидуальном порядке по телефону Информационно-консультационного центра: +7 (499) 653-94-50.

