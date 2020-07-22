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Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Развивать обучение в дистанционном формате в России необходимо, однако эта идея не означает отказа от традиционных форм образования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС в среду, 22 июля.

«Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению», — оценил Мишустин.

По его словам, при подготовке к новому учебному году в правительстве видят необходимость создания качественного учебного контента и нормативной базы для цифровой образовательной среды. Обучение нужно дополнить цифровыми технологиями, и к этому, по мнению Мишустина, следует подготовить педагогов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании. Его авторами выступили сенаторы во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым. Минпросвещения по документу получит полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — такие же полномочия в сфере высшего образования.

Принятие закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних заданий и других.

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