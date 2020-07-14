В России оценили меры по профилактике COVID-19 на ЕГЭ

Меры по профилактике коронавирусной инфекции на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) позволили не допустить вспышек COVID-19 из-за скопления школьников. Такую оценку им дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс» во вторник, 14 июля.

Он отметил, что экзамен «проходит в спокойном штатном режиме с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты». «Никаких вспышек нет, мы здесь выверяли каждый шаг», — подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что переход на дистанционное обучение, по предварительным данным, не сказался на уровне знаний, который ученики демонстрируют на ЕГЭ. По его словам, первые результаты экзамена оказались не хуже результатов за прошлый год.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

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