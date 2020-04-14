Российским выпускникам дали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

Российские выпускники получили рекомендации по самостоятельной подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавиурса. Рекомендации опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) во вторник, 14 апреля.

«Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2020 года, приведен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение или повторение которых целесообразно обратить особое внимание», — говорится в сообщении на сайте организации.

Рекомендации доступны для скачивания по 12 предметам, среди которых — как основные предметы (русский язык и математика), так и предметы по выбору (география, биология, китайский язык).

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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