Российским выпускникам дали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

Российские выпускники получили рекомендации по самостоятельной подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавиурса. Рекомендации опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) во вторник, 14 апреля.
«Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2020 года, приведен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение или повторение которых целесообразно обратить особое внимание», — говорится в сообщении на сайте организации.
Рекомендации доступны для скачивания по 12 предметам, среди которых — как основные предметы (русский язык и математика), так и предметы по выбору (география, биология, китайский язык).
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения