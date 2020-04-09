Российских девятиклассников освободили от сдачи предметов ОГЭ по выбору

Российские девятиклассники в 2020 году не будут сдавать предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости в четверг, 9 апреля.
«У нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», — пояснил Музаев. По его словам, такая мера позволит сократить количество пунктов проведения экзамена и дней сдачи.
Таким образом, в 2020 году ученики 9 классов будут сдавать только русский язык и математику.
Ранее Музаев сообщил, что вопрос дистанционной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не рассматривается, поскольку технологически система проведения экзамена к этому не готова. В связи с этим возможен еще один перенос сроков сдачи — «ближе к осени». Пока первый экзамен для выпускников назначен на 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
По последним данным число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения