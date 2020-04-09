В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени». Отменять экзамен не планируется, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 9 апреля.
Он отметил, что процедуру сдачи ЕГЭ менять не планируют. «Это абсолютная позиция», — сказал Музаев, подчеркнув, что эту позицию разделяют как в Минпросвещения и Минобрнауки, так и в российских школах и вузах. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.
Ранее стало известно, что отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в российских вузах не планируется, потому что возможность провести их в дистанционном режиме есть.
Учебные заведения России в связи с распространением коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы уже перенесли — первый экзамен для выпускников планируется провести 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
По последним данным число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения