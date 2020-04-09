В России решили судьбу госэкзаменов и защиты дипломов во время пандемии

В российских вузах не будут отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за ситуации с коронавирусом — есть возможность провести их в дистанционном режиме. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК. Его слова приводит ТАСС в четверг, 9 апреля.
Фальков пояснил, что большинство экзаменов можно организовать онлайн, в связи с чем и отменять их необходимости нет.
Кроме того, министр подчеркнул, что в ведомстве прорабатывается вопрос о возможной отсрочке оплаты обучения для студентов российских вузов. «Мы смотрим нормативную базу. В самое ближайшее время мы обязательно проинформируем», — сказал он.
Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.
По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения