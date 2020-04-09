В России решили судьбу госэкзаменов и защиты дипломов во время пандемии

В российских вузах не будут отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за ситуации с коронавирусом — есть возможность провести их в дистанционном режиме. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК. Его слова приводит ТАСС в четверг, 9 апреля.

Фальков пояснил, что большинство экзаменов можно организовать онлайн, в связи с чем и отменять их необходимости нет.

Кроме того, министр подчеркнул, что в ведомстве прорабатывается вопрос о возможной отсрочке оплаты обучения для студентов российских вузов. «Мы смотрим нормативную базу. В самое ближайшее время мы обязательно проинформируем», — сказал он.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.

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