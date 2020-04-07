Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

В Минпросвещения отказались отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году из-за коронавируса. Первый экзамен состоится 8 июня. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — заявил министр.

Вместе с тем он отметил, что для одиннадцатиклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, могут продлить учебный год до дня сдачи первого экзамена.

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