Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля. Об этом заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко во время «Домашнего часа» во «ВКонтакте», передает ТАСС в пятницу, 3 апреля.
Он уточнил, что режим функционирования школ и детских садов в апреле российские регионы будут определять сами. Главам субъектов нужно будет составить и согласовать списки образовательных организаций с федеральным правительством.
Вместе с тем в Минпросвещения не исключили, что школьникам придется учиться летом.
Дистанционное обучение в образовательных в связи с распространением коронавируса уже вводили, однако вскоре после этого учащиеся ушли на каникулы в связи заявлением президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля в ходе обращения к нации президент объявил весь апрель в стране нерабочим.
Ранее стало известно, что вступительные экзамены в вузы России решили перенести из-за коронавируса. ЕГЭ в этом году начнется 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения