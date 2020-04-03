Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля. Об этом заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко во время «Домашнего часа» во «ВКонтакте», передает ТАСС в пятницу, 3 апреля.

Он уточнил, что режим функционирования школ и детских садов в апреле российские регионы будут определять сами. Главам субъектов нужно будет составить и согласовать списки образовательных организаций с федеральным правительством.

Вместе с тем в Минпросвещения не исключили, что школьникам придется учиться летом.

Дистанционное обучение в образовательных в связи с распространением коронавируса уже вводили, однако вскоре после этого учащиеся ушли на каникулы в связи заявлением президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля в ходе обращения к нации президент объявил весь апрель в стране нерабочим.

Ранее стало известно, что вступительные экзамены в вузы России решили перенести из-за коронавируса. ЕГЭ в этом году начнется 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!