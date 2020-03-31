Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

Минобрнауки планирует перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в интервью программе «Диалог», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 24».

«Будем делать перенос сроков», — сказал министр.

Фальков уточнил, что экзамены пройдут на две-четыре недели позже обычного. Это связано в том числе с переносом сроком сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), о котором стало известно 27 марта.

В этом году ЕГЭ для выпускников начнется 8 июня вместо 25 мая, а основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников — 9 июня.

Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции в российских студентов перевели на дистанционное обучение, в школа объявили каникулы.

По данным на 30 марта, в России заражено 1836 человек, большая часть из них находится в Москве. В столице и еще почти трех десятках регионов введен режим всеобщей изоляции.

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