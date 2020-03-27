ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства

Проведение ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня. Сроки Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников также сдвинулись — на 9 июня.

27 марта с предложением о переносе ЕГЭ выступили в Госдуме. В тексте письма, отправленного депутатом Борисом Чернышевым вице-премьеру Татьяне Голиковой, приводились данные экспертов Института прогрессивного образования, согласно которым 36 процентов российских школьников и 48 процентов родителей нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня знаний, поскольку дистанционного обучения для полноценного усвоения материала недостаточно.

Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы из-за распространения коронавируса. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов МГУ и других вузов столицы.

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