В Госдуме предложили перенести ЕГЭ из-за коронавируса

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) предложили перенести на август и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

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В тексте письма приводятся данные экспертов Института прогрессивного образования, согласно которым 36 процентов российских школьников и 48 процентов родителей нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня знаний, поскольку дистанционного обучения для полноценного усвоения материала недостаточно. В письме также отмечается, что из-за пандемии возник повышенный стрессовый фактор, который препятствует обучению.

25 марта министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что правила поступления в московские вузы изменятся из-за коронавируса. В этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно. Новый сервис «Поступи в вуз онлайн» заработает на базе портала «Госуслуги». Фальков уточнил, что изначально планировалось разрешить абитуриентам подавать документы одновременно в 50 вузов, однако рассматривается возможность расширения допустимого количества учебных заведений.

Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы из-за распространения коронавируса. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов МГУ и других вузов столицы.

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