Шесть признаков указали на ослабление китайской экономики

Bloomberg: О проблемах в экономике КНР говорят убыль населения и рост безработицы

Если раньше стремительный рост китайской экономики казался неизбежным, то сегодня все больше факторов указывают на ухудшение ситуации. Об этом сообщило Bloomberg.

По мнению аналитиков агентства, есть шесть признаков того, что экономическое положение КНР выглядит все более сомнительным. Первый — это падение рынка недвижимости. Раньше жилищный сектор был одним из самых мощных двигателей экономического роста. Теперь это в прошлом. Возник порочный круг падения спроса, ужесточения финансирования и незавершенных проектов, от которого сектор до сих пор не оправился. Цены на жилье по всей стране упали примерно на 30 процентов, если сравнивать с 2021 годом. Потенциальные покупатели не хотят тратиться на квадратные метры и ждут более выгодных условий, а домовладельцы не могут продать недвижимость без убытков.

Второй признак — снижение потребительских расходов. Продажи дорогостоящих товаров, таких как автомобили и бытовая техника, заметно снизились в последние месяцы. Слабый спрос привел к снижению цен на широкий спектр товаров и услуг. Если потребители не прекратят воздерживаться от трат, то негативный эффект продолжит усиливаться.

Третий признак — дефляция, которую пока так и не удалось обратить вспять, а четвертый — сокращение населения. Оно убывает невиданными за последние десятилетия темпами. В 2025 году число рождений упало до 7,93 миллиона. Это самый низкий показатель как минимум с 1949 года. Кроме того, падает численность трудоспособных граждан в возрасте от 16 до 59 лет. В 2025 году эта возрастная группа составляла около 61 процента от общей численности населения по сравнению с более чем 70 процентами десятью годами ранее. Пекин надеется решить эту проблему за счет автоматизации.

Пятый признак — охлаждение рынка труда. Хотя общий уровень безработицы в целом остался стабильным, среди молодежи она резко усилилась. Нестабильность на рынке труда и слабый рост заработной платы осложняют усилия по оживлению потребления.

Наконец, шестой признак — мартовское решение китайского правительства снизить официальный целевой показатель роста на 2026 год до 4,5-5 процентов. Это самое низкое значение с 1991 года.

Одним из наиболее сильных факторов остается экспорт, который позволяет компенсировать ослабление внутренних экономических показателей. Спрос на китайское оборудование и ресурсы вырос благодаря глобальной перестройке цепочек поставок и буму инвестиций в искусственный интеллект. В 2025 году КНР добилась рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов.

Однако сегодня все больше стран начинают бороться с китайским экспортом. Торговая напряженность остается сильной, и неизвестно, сколько еще КНР сможет обеспечивать высокие показатели внешней торговли.

По прогнозам Всемирного банка, в 2026 году ВВП КНР вырастет на 4,2 процента. Кроме того, Пекину придется ослабить некоторые из стимулирующих мер, чтобы предотвратить слишком быстрый рост государственного долга.