Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 7 октября 2025Экономика

Всемирный банк оценил будущее китайской экономики

ВБ: В 2025 году экономика Китая вырастет на 4,8%, а в 2026 году — на 4,2%
Кирилл Луцюк

Фото: cnsphoto / Reuters

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста китайской экономики в 2025 году. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Если в апреле эксперты банка считали, что экономика КНР вырастет на четыре процента, то 7 октября прогноз был повышен до 4,8 процента. Эта цифра близка к официальному целевому показателю Китая, власти которого рассчитывают добиться пятипроцентного роста в этом году. Экономисты не пояснили, почему они изменили прогноз, но констатировали, что экономика КНР выиграла от государственной поддержки, которая может сойти на нет в следующем году.

Отмечается, что в конце 2024 года Китай усилил стимулирование экономики, а в 2025 году продолжил целевые программы, направленные на поддержку розничных продаж. Экспорт страны, являющийся основным драйвером роста, продолжает расти, поскольку поставки в Юго-Восточную Азию и Европу компенсировали резкое падение экспорта в США. Однако ожидается, что в 2026 году наблюдаемая динамика забуксует. Всемирный банк предполагает, что в 2026 году ВВП КНР вырастет на 4,2 процента. Кроме того, властям Китая придется ослабить некоторые из стимулирующих мер, чтобы предотвратить слишком быстрый рост государственного долга.

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

CNBC отметил, что в августе розничные продажи в Китае выросли всего на 3,4 процента. Инвестиции в недвижимость за первые восемь месяцев года сократились почти на 13 процентов. Потребительские расходы остались вялыми. Каждый седьмой молодой человек в Китае безработный.

По прогнозам аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития, в долгосрочной перспективе Китай рискует расстаться со статусом крупнейшей экономики мира, который у него отберет Индия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Россиянке запретили въезд в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей

    Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

    Москвичей предупредили о погоде на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости