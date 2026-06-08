Игрока сборной Дании Эриксена в ближайшее время выпишут из больницы после обморока на поле

Стало известно о состоянии упавшего в обморок в матче с Украиной игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщает на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Датский футбольный союз.

«Я говорил с Кристианом сегодня утром — он в порядке. Он вместе с семьей и пребывает в хорошем расположении духа. Ожидаем, что его в ближайшее время выпишут, и он сможет вернуться домой», — заявил врач сборной Дании Мортен Боесен.

7 июня 34-летний полузащитник потерял сознание во втором тайме товарищеского матча с командой Украины. В течение длительного времени Эриксену оказывали медицинскую помощь, после чего он смог самостоятельно подняться на ноги. Тем не менее, матч отменили, а футболиста госпитализировали.

В 2021 году во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией, Эриксен пережил остановку сердца на поле. С тех пор датчанин играет с кардиостимулятором, который сработал после того, как он потерял сознание в игре с украинцами.