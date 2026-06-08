Командир «Айдара» раскрыл сложности у ВСУ

Бунятов: ВСУ будут испытывать сложности с логистикой из-за работы «Рубикона»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором будущем будут испытывать сложности с логистикой из-за работы дронов Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов в Telegram.

«Сейчас ключевой задачей для "Рубикона" является перерезание нашей логистики в Донбассе, поэтому со временем мы можем почувствовать сложности», — написал Бунятов.

По его словам, самой уязвимой артерией остается дорога от Павлограда в Днепропетровской области до Петропавловки в Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.